Тест: насколько вы совестливый человек?

“У тебя что, совести нет?” - для кого-то услышать этот вопрос - самое страшное, что только может произойти, а кто-то сталкивается с ним едва ли не каждый день и уже привык. Когда же у человека появляется это качество, к которому так часто взывают окружающие? Ответ на этот вопрос нашел советский психолог Алексей Леонтьев. Он провел с детьми разного возраста один и тот же эксперимент. Ребенок сидел на стуле, а на некотором расстоянии от него лежала конфета. Ученый объяснял юному респонденту, что его задача - достать лакомство, не вставая со стула. Затем мужчина под благовидным предлогом покидал комнату. Как нетрудно догадаться, в его отсутствие ребенок жульничал - поднимался со своего места и брал конфету, а когда ученый возвращался, демонстрировал, что задание выполнено. Тогда взрослый хвалил ребенка (сознавая при этом, что тот схитрил) и давал ему в награду еще одну конфету. Любопытно, что трехлетний малыш при этом брал поощрение без всякой задней мысли, а пятилетка начинал испытывать муки раскаяния и плакать. Из этого Алексей Леонтьев сделал вывод, что совесть формируется примерно в возрасте четырех-пяти лет.

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