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Тест: насколько вы сообразительны?

4 августа 2023 12:15
Тест: насколько вы сообразительны?

Проверьте свою смекалку.

Сообразительность человека напрямую зависит от уровня его IQ. Любопытно, что высокими интеллектуальными показателями могут похвастаться не только видные ученые в самым разных сферах науки, но и знаменитости. Например, Хью Грант, IQ которого составил целых 135 баллов. Актер окончил колледж Оксфордского университета и надеялся в дальнейшем стать искусствоведом. Однако во время учебы он попал в любительскую театральную труппу и понял, что лицедейство - его настоящее призвание. Сильвестр Сталлоне тоже относится к числу звездных эрудитов. Большинство зрителей знают Сталлоне как исполнителя ролей крутых парней, но его интеллектуальные способности поражают ничуть не меньше физической формы - 160 баллов. Среди актрис высоким уровнем IQ (154) может похвалиться Шэрон Стоун. Еще в школе она удивляла учителей и сверстников своей сообразительностью - да так, что в результате ее перевели на класс выше. Впоследствии Шэрон удалось перескочить через еще один класс и в 15 лет начать подготовку к поступлению в университет. Хотите узнать, насколько вы сообразительны? Проверьте свои интеллектуальные способности с помощью нашего нового теста.

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Елена Королева
Елена Королева
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