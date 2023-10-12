Тест: насколько вы Шерлок Холмс?

“Я посмотрел на нее и понял, что она хороший человек”, “Да я с первого взгляда догадался, что ему доверять нельзя”, - эти и подобные фразы часто слетают с губ людей. Однако мы редко задумываемся о том, что это вовсе не художественное преувеличение, а самая настоящая истина. Порой для того, чтобы понять, что за человек перед вами, необходимо взглянуть на него внимательно. Существует целая наука - физиогномика, которая позволяет по совокупности внешних черт человека определить его психотип. Соответственно, она позволяет понять, какими достоинствами и недостатками обладает новый знакомый, предугадать его поведение в той или иной ситуации. Эксперты в области физиогномики убеждены, что вовсе не обязательно обладать глубокими познаниями в этой сфере, чтобы научиться разбираться в людях с первого взгляда. Любопытно, что наше подсознание помогает нам в этом. Доказано, что при общении с новым человеком мозгу достаточно 30-миллисекундного анализа, чтобы понять, безопасен ли собеседник, и, если это представитель противоположного пола - подходит ли он нам для продолжения рода. Сможете ли вы угадать настроение собеседника по выражению его лица? Ответьте на вопросы теста, а мы подскажем, насколько вы наблюдательны и проницательны.

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