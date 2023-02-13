Тест: насколько вы сексуальны и обворожительны в глазах противоположного пола?

О том, что мужчины с Марса, а женщины - с Венеры, знает каждый. Представители разных полов по-разному воспринимают многие вещи, порой даже с точностью до наоборот, однако, по мнению австралийских ученых, леди и джентльмены в общем и целом имеют схожие приоритеты при выборе партнера. Такой вывод исследователи сделали на основе масштабного исследования, охватившего 7325 посетителей сайтов для знакомств. Возраст респондентов варьировался от 18 до 65 лет. Организаторы эксперимента дали участникам список из девяти качеств, которыми обладает потенциальный партнер (в их число вошли возраст, внешность, доход и другие параметры), а затем попросили оценить их важность по шкале от нуля до ста баллов. Результаты опроса выявили, что мужчины и женщины обращают большое внимание на внешнюю привлекательность и телосложение, а кроме того на черты личности, которые помогают выстроить крепкие и здоровые отношения. Но есть и нюансы - дамы отметили важность возраста и образования партнера, в то время как мужчины больше концентрировались на внешности.

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