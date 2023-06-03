Тест: насколько вы себя любите?

В бешеном темпе современной жизни так сложно бывает выстроить приоритеты и начать заботиться не только о рабочих моментах, отношениях с друзьями и близкими, но и о себе самом. А между тем любовь к себе и забота о себе - фундамент и основа всего. Как относиться к себе бережно, как баловать себя так, чтобы это способствовало восстановлению физических и моральных сил? Психологи советуют проводить как можно больше времени на свежем воздухе, гулять, ведь во время неторопливых, созерцательных прогулок выделяется гормон счастья - серотонин. Еще один вариант проявления любви и заботы к себе - времяпровождение с близкими людьми. Речь идет не только о совместных ужинах и просмотре телевизора по вечерам. Разве не прекрасно было бы провести всем вместе выходной - отправиться на природу, в зоопарк, в кино, приготовить общими усилиями обед или ужин, накрыть на стол, поболтать о всякой всячине? Такие совместные вылазки и занятия еще больше сближают нас, подталкивают проявлять любовь к друг другу, и, что немаловажно, больше любить себя.

Хотите узнать, насколько высоко вы себя цените и как сильно любите? Тогда ответьте на вопросы психологического теста.