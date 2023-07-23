Тест: насколько вы себя цените?

В социальных исследованиях используется огромное количество методик. Одна из наиболее популярных - шкала самооценки Розенберга. Она представляет собой опросник, результаты которого напрямую зависят от количества набранных баллов. Эта шкала была разработана во второй половине прошлого века для того, чтобы быстро и эффективно проводить тестирование среди учащихся младших и старших классов. Изначально участие в эксперименте принимали более пяти тысяч школьников из десяти учебных заведений Нью-Йорка, выбранных случайным образом. В дальнейшем эта методика показала себя как надежная и достоверная, поэтому ее начали использовать не только в школах, но и на предприятиях. В настоящее время шкала самооценки Розенберга широко применяется в пятидесяти трех странах, она переведена на многие языки мира, в том числе персидский, китайский, португальский. Особенность этого опросника в том, что в некоторых пунктах высказывания сформулированы в виде положительных утверждений, в некоторых - в виде отрицательных. Пройдите наш тест, основанный на шкале самооценки Розенберга, и узнайте, насколько вы себя уважаете.

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