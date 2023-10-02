Тест: насколько вы самовлюбленный?

Самовлюбленные люди вызывают у окружающих противоречивые эмоции. Кто-то восхищается ими и считает, что нужно учиться у них любви к себе. Другие терпеть не могут зазнаек и нарциссов. Тем не менее у влюбленных в себя личностей больше шансов добиться успеха, чем у остальных - к такому выводу пришли исследователи из Королевского университета в Белфасте. Один из авторов эксперимента Костас Папагеоргиу рассказал, что нарциссы используют свое завышенное самомнение в качестве “щита”. Обычные люди давно сломались бы и отказались от затеи, но самовлюбленные мужчины и женщины переживают трудности гораздо легче, а значит, чаще достигают желанных результатов. В ходе эксперимента ученые наблюдали за группой из 300 подростков. Оказалось, что ребята с нарциссическими чертами характера сдавали экзамены лучше, чем скромные одноклассники - даже если их уровень знаний был гораздо выше. Дело в том, что нарциссы умеют произвести выгодное впечатление за счет своей уверенности в себе и решительности. Хорошо это или плохо - каждый решает для себя сам. Хотите проверить, можно ли отнести вас к числу самовлюбленных личностей? Пройдите наш новый тест и узнайте.

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