Тест: насколько вы самоуверенны?

Самоуверенность - качество, которое в некоторых случаях может облегчить человеку жизнь, а в некоторых, напротив, усложнить. Ученые занялись исследованием этой черты характера и пришли к любопытным выводам. Исследователи из США во главе с Николасом Лайтом разработали специальную анкету, которая состояла из 54 вопросов. Темы, которые освещались в этой анкете, можно было условно разделить на научные и антинаучные - к последним, например, относились гомеопатия и климатический кризис. Более трех тысяч добровольцев заполнили эту анкету. На основании полученных результатов ученые сделали вывод о том, что люди, которые разбираются в предмете обсуждения меньше, уверены, что прекрасно все знают. Как выяснилось, респонденты, которые страдают от излишней самоуверенности, более склонны доверять антинаучным теориям и взглядам, чем те, кто не обладает этим качеством. Ученые объясняют этот феномен очень просто: такие люди убеждены, что они много знают, а потому у них нет мотивации узнавать что-то новое или подвергать свои представления критическому осмыслению.

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