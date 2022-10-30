Тест: насколько вы распущенный человек?

В прошлом человечество по-разному относилось к обнаженному телу или сексуальности. Долгое время считалось, что заниматься “этим” необходимо исключительно в браке и только для продолжения рода. В Средневековье, например, внебрачные связи строжайше порицались - застигнутых врасплох любовников ждала в лучшем случае публичная порка, в худшем - изгнание или смерть. Интересно, что сильнее всего в подобных ситуациях страдали женщины - представительниц прекрасного пола, как дочерей Евы, считали слишком слабыми для того, чтобы противостоять соблазну. Переломный период в отношении к чувственным удовольствиям наступил только в конце XIX столетия. Способствовала этому, как ни странно, индустриальная революция. Исследователи считают, что в больших человеческих общинах, тем более смешанных, отношение к наготе, а также к личной жизни, стало более либеральным. Следующим важным этапом стали 50-60-е годы прошлого века с их сексуальной революцией. Хотите проверить, к какому типу людей вы относитесь - к строгим и нравственным или к распущенным? Чтобы узнать ответ, пройдите наш визуальный тест.

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