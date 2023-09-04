Тест: насколько вы подвержены чувству зависти?

Наверное, на свете нет ни одного человека, которому не было бы знакомо чувство зависти. “У одноклассника новый крутой телефон, а у меня - нет”. “На вечеринке все комплименты собрала подружка, а я осталась в стороне”. “Коллега получил премию больше, чем у меня”. Поводов для зависти - огромное количество. Люди, склонные к этому чувству, могут зацепиться за любую мелочь и смаковать ее. По словам поступков, зависть способна послужить нам как мотиватором, так и разрушительной силой. Вопрос лишь в том, какую сторону выберете лично вы. В первом случае человек видит, что у другого есть нечто, чего нет у него - высокая зарплата, престижная работа, бойфренд и т.д. Если вы, вместо того чтобы злословить о счастливчике и поливать его гадостями, начинаете работать над собой, перенимать положительный опыт и постепенно менять собственную жизнь - поздравляем, вам удалось направить энергию зависти в мирное русло. А вот другой сценарий, при которым мы начинаем сознательно вредить объекту зависти, распускать о нем сплетни и подставлять, это не приводит ни к чему хорошему. Такая зависть иссушает душу и приводит к непредсказуемым последствиям. Насколько сильно бесят вас чужие достижения? Узнайте, завистливы ли вы, с помощью нашего теста.

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