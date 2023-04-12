Тест: насколько вы оптимистичны?

Умение видеть нечто позитивное даже в обыкновенных с виду вещах присуще не всем людям. Каждый из нас имеет свой уникальный взгляд на мир, кто-то прежде всего обращает внимание на его лучшие черты, другие же видят не весну, а грязь, как в известном стихотворении про двух разных людей, смотревших в окно. Любопытно, что способность видеть в первую очередь черное или белое свойственна не только людям, но и… коровам. К такому выводу пришли исследователи из Университета Британской Колумбии (Канада). Специалисты провели эксперимент, участие в котором приняли 22 теленка. Детенышей приучили к тому, что в определенном месте находятся бутылочки, некоторые - с молоком, а некоторые пустые. Негативное впечатление от “пустышек” усиливалось тем, что там телят обдувало струей воздуха. В дальнейшем ученые усложнили задачу, устроив новые места кормления на “приятном” месте с полными бутылочками и “неприятном” с “пустышками”. Как оказалось, детеныши разделились на оптимистов и пессимистов - первые исследовали места даже там, где раньше их обдувало ветром, вторые избегали участка, ассоциирующегося с неприятными ощущениями.

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