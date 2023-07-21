Тест: насколько вы образованы?

Иметь репутацию образованного человека и интеллектуального собеседника почетно и приятно. Многие люди хотели бы в компании блистать умом, смекалкой и остроумием, но получается это далеко не у каждого. Хорошие новости для тех, кто уж было отчаялся - интеллект можно прокачать с помощью специальных занятий и упражнений. Стоит обратить на них свое внимание, если есть желание стать умнее. Первый и самый очевидный совет, который дают эксперты - больше читать. Желательно не ленту в социальных сетях, а серьезную литературу, в которой встречаются и сложные конструкции, и редкие слова, и развернутые предложения. На втором месте в рейтинге допинга для мозга - прослушивание классической музыки. В 1995 году психолог Френсис Раушер опытным путем выяснил, что произведения Моцарта способствуют развитию интеллектуальных способностей. Также исследователи советуют тренировать свою память. Для этого необходимо ежедневно выделять немного времени (получаса будет вполне достаточно) на заучивание стихотворений. В школьные годы многие терпеть не могли учить рифмованные строки наизусть, а между тем это очень полезное для мозга занятие. Насколько вы образованы? Проверьте себя с помощью этого шуточного теста.

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