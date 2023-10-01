Тест: насколько вы нерешительны?

Нерешительность - качество, которое, казалось бы, причиняет своему обладателю и всем окружающим массу неудобств. Так ли это на самом деле? Быть может, во мнительности все же есть какие-нибудь плюсы? Ученые из Дрезденского университета (Германия) провели эксперимент, в ходе которого проанализировали поведение нерешительных людей. Участникам раздали данные о неком сотруднике по фамилии Мюллер, предложили изучить их и сделать вывод - стоит ли уволить его или дать еще один шанс. Кроме того, им озвучили два противоположных мнения о работе Мюллера, негативное и положительное. как оказалось, люди, склонные к нерешительности, проявили больше терпения и внимания при решении этого вопроса. Они еще раз рассмотрели все аргументы за и против, прежде чем вынести окончательный вердикт. В то время как более решительные участники эксперимента махнули рукой на мнение, которое отличалось от их собственного. Ученые сделали вывод, что мнительные респонденты были менее предвзятыми - и это большой плюс. Но есть и минусы - например, нерешительные люди тратят больше времени на принятие решений. Вы - человек, который рубит с плеча или тот, кого одолевают сомнения? Узнайте правду о себе, ответив на вопросы теста.

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