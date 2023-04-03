Тест: насколько вы непредсказуемы?

На протяжении веков человек познавал окружающий мир, совершал открытия, изобретал новые вещи. Мы можем с легкостью управлять современными гаджетами, предсказывать погоду и приближение астероидов к Земле, однако не можем предугадать, каким будет наше поведение и настроение через час или сегодняшним вечером. Во вселенной человек, как бы парадоксально ни звучало, остается одним из наименее изученных объектов. Почему два человека, которые еще недавно клялись друг другу в любви, внезапно ссорятся и расходятся в разные стороны? Почему мы обещаем окружающим одно, а по факту делаем совершенно другое? Как так получается, что люди, стремящиеся к дружбе и участию, никак не могут найти свою вторую половинку, а те, кто постоянно ворчит на партнера и критикует его, живут вместе до самой старости? Да, порой поведение человека можно предсказать, но в большинстве случаев угадать, как кто-то поступит в определенной ситуации, очень сложно.

Хотите понять, насколько вы непредсказуемый человек? Можно ли догадаться о ваших намерениях или вам впору работать секретным шпионом, так вы загадочны и внезапны? Узнайте ответы с помощью нашего теста.