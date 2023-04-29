Тест: насколько вы наблюдательны?

Как развить свою логику, наблюдательность и смекалку до высокого уровня? По мнению профессиональных психологов, различные мобильные приложения, которые обещают усовершенствовать эти качества, на самом деле не несут в себе никакой практической пользы. Куда как эффективнее будет обратиться к опыту мудрецов прошлого, которые действительно знали толк в прокачивании своих навыков. Одним из самых доступных методов развития памяти и внимания считается метод Цицерона, для которого не нужно скачивать приложения или идти на какие-то курсы, достаточно находиться в своей комнате. Необходимо мысленно “расставить” в разных местах комнаты то, что необходимо запомнить - например, неправильные глаголы. Если сложно, то можно написать их на бумажках и развесить по углам, а затем вновь обвести комнату взглядом. Считается, что такой метод пространственных ассоциаций поможет запомнить то, что необходимо, и воспроизвести в памяти в дальнейшем, просто-напросто представив свою комнату в воображении.

Необходимо ли вам прокачать вашу наблюдательность и смекалку? Может быть, вы уже достигли самых вершин? Проверьте себя с помощью необычного теста.