Тест: насколько вы морской волк?

Сегодня при слове “яхта” большинство из нас представляют себе роскошное судно, на котором с комфортом отдыхают “богатенькие Буратино”. На самом же деле при желании можно обогнуть на яхте весь земной шар! Первым в мировой истории это сделал Джошуа Слокам, уроженец Новой Шотландии. В детстве и подростковом возрасте он работал на отцовской ферме, но не переставал грезить о морских просторах, делал макеты парусников и мечтал убежать из дома, потому что родители были нацелены сделать из него фермера. В 16 лет Джошуа тайком ото всех покинул родительское гнездо и больше туда не возвращался - нанимался на работу то на одно, то на другое судно. В 50 лет Слокаму пришлось распрощаться с карьерой моряка, поскольку обожаемые им парусные суда начали уходить в прошлое, уступая место пароходам. Но он не сдался так просто - на собственные деньги отремонтировал старый шлюп и дал ему имя “Спрей”. Именно на этой яхте Джошуа Слокам отправился в кругосветное путешествие, а после описал свой опыт в книге “Вокруг света в одиночку”.

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