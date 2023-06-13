Тест: насколько вы леди?

В предшествующие века благовоспитанные барышни и юноши с младых ногтей знали правила поведения в обществе. В современном мире в большинстве семей обучение этикету ограничивается стандартными “в дверях мужчина пропускает вперед женщину, подчиненный - начальника”, “не смотри на часы во время беседы” и “не говори с набитым ртом”. В светском обществе все иначе - существуют сотни тонкостей, которые необходимо знать назубок, чтобы не опозориться. Отдельного внимания заслуживают правила этикета в королевской семье - многие из них могут показаться странными простому смертному. Например, принято заканчивать трапезу в тот же момент, что и король или королева. Как только монаршая особа откладывает вилку в сторону, необходимо поступить точно так же - и неважно, наелись ли вы или еще чертовски голодны. Что поделать, такова дань уважению особе, восседающей на троне. Кроме того, в королевской семье не принято есть моллюсков в поездках или в общественных местах, дабы избежать пищевого отравления.

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