Тест: насколько вы киноман?

Пожалуй, ни один другой вид искусства не развивался настолько стремительно, как кинематограф. Еще сто с небольшим лет назад зрители бурно восторгались короткими немыми картинами, а сегодня возможности кино поистине безграничны. Существуют даже фильмы, которые бьют все рекорды по своей продолжительности. И речь идет даже не о десяти часах экранного времени! Самой длинной кинолентой в истории мирового кинематографа считается “Логистика” Эрики Магнуссон и Даниэля Андерссона. Фильм, продолжительность которого составляет целых 857 часов, был снят в 2012 году. Путем нехитрых подсчетов можно выяснить, что на просмотр этой экспериментальной шведской кинокартины зрителю придется потратить 36 дней. При этом сюжета как такового в “Логистике” нет - создатели проекта отслеживали маршрут доставки шагомера из Китая, где он был произведен, в Швецию. Самый длинный фильм в мире был снят для фестивального показа, но в интернете можно найти сокращенную версию, которая насчитывает 72 минуты.

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