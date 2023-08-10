Тест: насколько вы хороший повар?

Умение готовить пригодится каждому человеку. С помощью поваренной книги или рецептов из интернета можно легко и просто сотворить вкусное блюдо на завтрак, обед или ужин. Но некоторые люди хотят постоянно повышать уровень своего мастерства и стать профессионалом. Что для этого нужно сделать? Постичь основы гастрономического искусства для начала помогут книги, написанные знатоками своего дела (например, Джейми Оливером) или специализированные каналы на различных интернет-сервисах. Добившись определенных результатов, стоит сделать еще шаг вперед и отправиться на мастер-классы. Некоторые из них носят единичный характер и в первую очередь воспринимаются как шоу, а не как познавательное мероприятие. Тем, кто хочет как следует углубиться в тонкости поварского мастерства, подойдут продолжительные курсы. Сейчас существует огромное количество онлайн-школ, где можно получить не только теоретические знания и практические навыки, но и получить советы от персонального наставника. А уж для тех, кто хочет добиться успеха на профессиональном поприще, подойдут школы гастрономии, отечественные и зарубежные. Проверьте, насколько вы хороший повар, ответив на вопросы теста.

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