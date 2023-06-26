Тест: насколько вы хороший кулинар?

Как минимум три раза в день человек садится за стол, чтобы подкрепить свои силы с помощью пищи, да и просто получить удовольствие от вкусных блюд и продуктов. К сожалению, похвастаться выдающимися кулинарными способностями может не каждый человек - кому-то под силу даже из минимального набора продуктов под рукой сотворить подлинный шедевр, а кто-то не отличится, даже имея в своем распоряжении целый супермаркет. Недаром имена наиболее славных кулинаров остались в истории - их мастерство запечатлелось в веках хотя бы на словах. Одним из выдающихся поваров всех времен и народов считается Мари-Антуан Карем, творивший на рубеже восемнадцатого и девятнадцатого веков. Он получил прозвание “повара королей и короля поваров”, поскольку готовил для самого Наполеона, британского правителя Георга IV и русского императора Александра I. Любопытно, что именно Карема считают изобретателем одного из самых популярных в мире лакомств - пирожного, известного под названием “эклер”. А еще он перестал соединять в одном блюде рыбу и мясо - да-да, раньше и такое бывало!

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