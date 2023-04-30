Тест: насколько вы хороши в ведении домашнего хозяйства?

Редко можно встретить человека, который испытывал бы настоящее удовольствие от уборки в доме. Как правило, большинство из нас откладывают наведение порядка в доме до тех пор, пока в нем не наступит полный хаос. Только тогда мы беремся за швабру, веник и метелочку для пыли. По мнению специалистов, генеральная уборка станет намного проще, если подойти к ней с умом и разделить на несколько этапов. Перед тем как приступить к генеральной уборке, эксперты советуют составить чек-лист - наметить план, выделить первостепенные задачи и те, что вполне могут подождать. Еще удобнее будет генералить, если составить отдельные чек-листы для каждой комнаты - спальни, ванной, зала и т.д. После этого необходимо избавиться от крупногабаритного мусора, старой мебели, которая давно уже просилась на свалку и лишь захламляла пространство, очистить от пыли и основной грязи поверхности. Только после этого можно браться за уборку в каждой отдельной комнате в соответствии с планом - уже не придется тратить время и силы на вынос крупного мусора из каждого отдельного помещения в квартире.

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