Тест: насколько вы хорошая хозяйка?

Мало кто испытывает настоящее удовольствие от процесса уборки. Конечно, есть хозяюшки, которым в радость надраивать полы и раковины, но чаще всего люди охотно делегируют эту почетную миссию кому-нибудь другому, благо что в современном мире можно вызвать специалистов из клининговой службы и с чистой совестью доверить уборку им. Кстати, знали ли вы, что самым грязным местом в доме является ванная - да-да, та самая, где люди привыкли ухаживать за собой и чистить себе перышки? Парадоксально, но комната заботы о собственной гигиене сама по себе отнюдь не гигиенична. Вероятность столкнуться с бактериями и вирусами повышается, если санузел совмещенный. Специалисты советуют не хранить свои зубные щетки на открытом пространстве, например, в стаканчике на раковине. Лучше отвести им место в шкафчике. Дело в том, что при смыве воды в унитазе в воздух поднимается аэрозольный столб, состоящий из воды, воздуха и частиц испражнений. Затем все это оседает на предметах, расположенных в ванной. Кстати, химикаты из аэрозолей не менее вредны.

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