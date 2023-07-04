Тест: насколько вы хипстер?

Сегодня словом “хипстер”, как и модным образом, в котором присутствуют шляпы, клетчатые рубашки и подтяжки, сложно кого-то удивить. Несмотря на то, что субкультура хипстеров появилась достаточно давно и широко распространена, далеко не все имеют представление, как она возникла. Некоторые и вовсе путают их с хиппи. На самом деле, кое-что общее у этих двух течений есть - представители каждого из них ищут разные способы самовыражения, в том числе с помощью одежды. Но в то же время, по мнению многих исследователей, если у хиппи была своя собственная философия, то движение хипстеров изначально было в первую очередь про моду и внешний облик, а не про внутренние ценности. Любопытно, что некоторые хипстеры вовсе предпочитают не относить себя к этому течению. Первые хипстеры появились еще в 1930-1940-х годах. Название течения связано со словом hip - на сленге оно означало “быть модным” или “быть в тренде”. В 40-х годах движение мало-помалу угасло, а затем вновь возродилось в 1990-х годах в США. Довольно скоро феномен хипстерства распространился во всем мире и добрался до России.

Можно ли отнести вас к числу хипстеров? На сколько процентов вы - представитель этого течения? Узнайте, ответив на вопросы теста.