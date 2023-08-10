Тест: насколько вы доверяете суевериям?

Из глубины веков до наших дней дошло огромное количество примет и суеверий. Некоторые люди относятся к ним нейтрально и стучат по дереву, чтобы не спугнуть удачу, скорее уж автоматически, чем с искренней верой. Другие же бережно чтут традиции и стараются не нарушать тех правил, что устанавливались веками. А кто-то питает к приметам исследовательский интерес и хочет знать, откуда они появились, есть ли под ними мистическая подоплека. Как, например, возникла традиция стучать по дереву? Эксперты говорят, что в старину считалось - у каждого человека есть свой дух-покровитель, который проживает в лесу, в дупле дерева. Если нужно было привлечь удачу, человек шел в лес и стучал по “своему” дереву, чтобы вызывать на помощь духа. После этого все невзгоды должны были кануть в прошлое. Выражение “не выносить сор из избы” сейчас используется в переносном значении и под сором подразумеваются внутрисемейные конфликты, о которых не следует знать посторонним. В прошлом же хозяйки в самом деле никогда не мели мусор прямо через порог - считалось, что с его помощью недоброжелатели могут навести на домочадцев порчу. Можно ли назвать вас суеверным человеком? Узнайте с помощью нашего теста.

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