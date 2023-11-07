Тест: насколько вы добрый?

Добрый человек... какой он? Отзывчивый, внимательный, заботливый. Является ли это качество приобретенным или каждый человек наделен им от природы? По мнению ученых, существует так называемый гормон доброты — окситоцин. Именно он помогает людям устанавливать социальные связи, налаживать контакты с окружающими, заводить друзей и романтические отношения. Любопытно, что в возрастом этого гормона вырабатывается в разы больше. Этот факт ученые установили с помощью необычного эксперимента. Представителям разных поколений показали видео про мальчика, страдающего от онкологического заболевания. У каждого участника была возможность пожертвовать средства на лечение таких пациентов. До и после проведения эксперимента у добровольцев взяли образцы крови. Выяснилось, что пожилые люди жертвовали деньги на благотворительность в разы чаще, чем молодежь и представители среднего возраста. Кроме того, в крови людей почтенного возраста было обнаружено больше окситоцина. На этом основании исследователи сделали вывод, что именно по этой причине большинство пожилых людей склонны к альтруизму.

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