Тест: насколько вы добры?

Противостояние добра и зла - одна из вечных тем. Что представляет собой каждое из этих явлений, почему в те или иные моменты жизни человек делает выбор в сторону добра или зла? Этими вопросами издавна задавались мудрецы и мыслители. Современные ученые также не отстают от своих предшественников из прошлого и активно изучают, от чего зависит, например, доброта. По мнению профессора Клермонтского университета Пола Зака, на протяжении многих лет изучающего окситоцин - нейромедиатор, который вырабатывается в организме человека в моменты счастья, заботы, душевного подъема, - у доброты есть биологический “фундамент”. Именно окситоцин, по мнению исследователя, стимулирует человека к проявлению внимания к окружающим. Чем больше уровень его содержания в организме, тем, соответственно, больше добрых поступков и заботы об окружающих демонстрирует человек. Кстати, уровень окситоцина повышается во время объятий с другими людьми - возможно, именно поэтому большинство из нас так любят обнимашки? А вот за эгоистичность, по мнению ученых, в организме отвечает тестостерон.

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