Тест: насколько вы чувствительный человек?

Все люди разные. Кто-то во время просмотра кровавых ужастиков спокойно поглощает попкорн или чипсы, а кто-то даже тревожную музыку слушать не в состоянии, слишком уж сильные эмоции она вызывает. Ученые говорят о том, что примерно четвертая часть населения нашей планеты воспринимает информацию, поступающую посредством органов чувств, обостренно - вполне возможно, что именно благодаря этой особенности среди нас есть гениальные художники, композиторы, актеры и другие деятели искусства. В прошлом излишне чувствительные люди ощущали себя не такими, как все, ведь окружающие внушали им, что это - недостаток. Только в 1997 году психологи из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук (США) Элейн и Артур Эйрон выдвинули концепцию сверхчувствительной личности. У людей, к которым относится порядка 15-20% населения планеты, психика легко перевозбуждается, и реакции, последующие за этим, могут удивить окружающих своей остротой. Сейчас это молодая теория активно развивается, появляется множество исследований и концепций.

Можно ли отнести вас к числу высокочувствительных людей? Проверьте себя с помощью нашего теста.