Тест: насколько вы ценный сотрудник?

Работа составляет огромную часть нашей жизни. И, какой бы любимой она ни была, иногда большой объем и сложный график способствуют сильной усталости. Исследователи из разных сфер науки давно ищут эффективные способы борьбы с офисным выгоранием, эффективного восстановления после тяжелых смен или напряженной умственной работы. Так, например, ученые из Западного университета Тимиоара (Румыния) на протяжении трех десятков лет изучали влияние на организм человека микроперерывов - около десяти минут в час. Они провели двадцать два исследования, в каждом из которых тип работ и виды перерывов были разными. Например, в одном из экспериментов добровольцы во время десятиминутного отдыха делали упражнения на разминку мыщц, в другом - смотрели забавные видеоролики, в третьем - релаксировали. На основании многолетних наблюдений ученые сделали вывод - во время таких микроперерывов уровень энергии накапливается, а утомляемость понижается. Но все же эксперты рекомендуют для полного восстановления сил делать длительные перерывы.

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