Тест: насколько вы авантюрны?

Когда мы слышим слово “приключение”, в воображении сразу же возникают манящие картины чего-то нового, неизведанного, незнакомого прежде. Жажда необыкновенного, выходящего за привычные рамки, всегда противопоставляется рутине и серым будням. По словам психологов, самыми большими авантюристами в мире являются дети, жадно исследующие окружающий мир. Они пускаются на самые неожиданные поступки, чтобы узнать тайны, пробудившие их любопытство и воображение. Способность задавать вопросы, удивляться, радоваться миру вокруг становятся неизменными спутниками детей, но во взрослой жизни эти качества если не утрачиваются окончательно, то значительно притупляются. Эксперты говорят о том, как важно не потерять “внутреннего ребенка”, сохранить в себе ощущение новизны и предвкушение чудес. Ведь они случаются с теми, кто в них верит. Время от времени необходимо вспоминать о том, что в жизни есть место не только стабильности в покою в тихой гавани, но и головокружительным путешествиям в незнакомые края.

Насколько вы готовы к приключениям? Жив ли в вас дух авантюризма? Проверьте, под силу ли вам пуститься в неизведанное, с помощью нашего теста.