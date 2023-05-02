Тест: насколько вы агрессивная личность?

К какому типу людей вы относитесь - к тем, кто познал дзен или кто раздражается от малейшего чиха?

В современном мире человек сталкивается с огромным количеством факторов, вызывающих стресс. Одни только автомобильные пробки чего стоят! Негативные эмоции требуют выхода, но кто-то избавляется от них с помощью медитаций и других расслабляющих практик, а кто-то выплескивает рвущуюся наружу агрессию на окружающих. Не так давно международная команда ученых решила выяснить, в каких городских местах люди чаще всего испытывают злость и другие негативные эмоции. На основании двух миллионов твитов, написанных жителями Лондона и Сан-Франциско на протяжении года, исследователи сделали вывод о том, что чаще всего раздражение охватывает жителей мегаполисов в транспорте или в любых других местах, с ним связанных - на остановках, железнодорожных станциях, перекрестках и т.д. У жителей Сан-Франциско в список самых неприятных мест также попали страховые конторы и агентства недвижимости. А самые позитивные твиты жители этих городов постили в отелях, кафе и ресторанах.

Насколько вы агрессивны по шкале от познавшего дзен буддийского монаха до Халка? Узнайте честный ответ с помощью нашего теста.