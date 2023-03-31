Тест: насколько ваша жизнь сбалансирована?

Как сохранить баланс между карьерой и личной жизнью, сделать так, чтобы ни одна из этих сфер не пострадала? По мнению специалистов, на помощь придет концепция work-life balance, призванная помочь работающим людям уделять должное внимание семье, дому, любимым хобби. Секреты гармоничного сочетания одного и другого довольно простые. Для начала эксперты советуют расставить приоритеты, например, с помощью упражнения “Колесо коучинга”. На листе бумаги необходимо нарисовать круг, разделенный на количество отделений, соответствующих важным сферам вашей жизни. Необходимо выбрать от шести до десяти таких направлений, в числе которых могут быть работа, образование, семья, хобби и так далее. Затем необходимо подумать над тем, какое значение для вас имеет каждая из этих сфер и закрасить сектор настолько, насколько она важна - полностью, наполовину, на треть и так далее. Когда колесо будет полностью заполнено, стоит посмотреть на него и подумать, каким сферам хочется уделить больше внимания и что для этого необходимо сделать.

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