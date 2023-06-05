Тест: насколько вас пугают неловкие ситуации?

Все мы попадаем в забавные и неловкие ситуации. Вопрос лишь в том, насколько серьезно мы к ним относимся. Кто-то хранит в памяти все свои конфузы до единого и время от времени хватается за голову, вспоминая их. А кто-то забывает сразу же после того, как встанет и отряхнется - неважно, в прямом или переносном смысле слова. Страшно себе представить, каково приходится знаменитостям, на которых в момент публичного позора еще и десятки камер телефонов направлено. Впрочем, многие из них относятся к таким происшествиям с юмором и не стесняются рассказывать о них во всеуслышание в интервью. Например, актриса Эллисон Дженни однажды призналась, что после завершения церемонии BAFTA решила снять туфли на высоком каблуке и осталась босиком. Избавившись от неудобной обувки, она отправилась погулять и столкнулась с принцем Уильямом и Кейт. Последняя как раз была беременна, но стойко держалась на каблуках. Эллисон стало ужасно неловко из-за своей слабости, и, вероятно, именно от волнения она еще и фамильярно обратилась к Кейт “милая”.

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