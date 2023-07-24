Тест: насколько вами легко управлять?

Что такое манипуляция? Психологи считают, что это действие, при котором интересы, желания и потребности другого человека игнорируются, манипулятор воспринимает его как вещь, необходимую ему для достижения тех или иных целей. При этом жертва может испытывать дискомфорт во время такого общения, а после него - бессилие, но не всегда может соотнести причину и следствие и понять, почему такое происходит. По мнению психологов, распознать манипулятора можно по фразам-маркерам. Услышав их, стоит внимательно проанализировать общение с этим человеком и сделать выводы. Среди наиболее распространенных фраз в лексиконе манипулятора - “Ты все преувеличиваешь”. Да, бывает, что дело действительно в нас самих, но если вы уверены, что правы - возможно, на вас пытаются надавить, заставить сомневаться в верности своих суждений. “Ты меня не любишь”, - еще одна фразочка, которую часто можно услышать из уст токсичного собеседника. Таким образом он пытается вызвать у вас чувство вины и заставить поступить так, как ему хочется. Замыкает топ-3 манипулятивных фраз “Это ты во всем виноват”. Психологи отмечают, что манипуляторы не любят брать на себя ответственность и перекладывают вину на чужие плечи. Легко ли вы поддаетесь на уловки манипуляторов? Проверьте себя с помощью нашего теста.

Показать полностью