Тест: насколько вами легко манипулировать?

Слово «манипуляция» и производные от него в наши дни можно услышать буквально на каждом шагу. Оно происходит от латинского слова manipulus, которое, в свою очередь, является однокоренным слову manus - «рука». Таким образом, изначально под манипуляциями понимались некие действия руками - причем, очевидно, ловкими, как у фокусника или кукловода. Впоследствии это слово получило еще одно значение, переносное. Один человек хитростью и обманом заставил другого подчиниться своей воле, как марионетку. Обнаружить, что подвергся манипуляции, крайне неприятно, поэтому люди, наученные своим или чужим горьким опытом, регулярно забивают в поисковики запросы вроде «как не стать жертвой манипулятора». По словам психологов, как правило, опытные «кукловоды» играют на наших слабостях и комплексах. Одни давят на чувство долга (кто хотя бы раз не велся на сакраментальную фразу «Если ты мне не поможешь, то кто еще?»), другие стараются сделать так, чтобы жертва почувствовала себя виноватой, третьи провоцируют на жалость, любопытство, страх и т.д. Набор приемов у махровых манипуляторов огромный, но при должных знаниях есть возможность разгадать чужие намерения и вовремя дать отпор. Пройдите наш тест и узнайте, насколько легко вы поддаетесь на манипуляции.

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