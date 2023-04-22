Тест: насколько вами легко манипулировать?

В последние несколько лет слова “манипуляция” и “манипулятор” звучат практически отовсюду. Даже люди, не интересующиеся психологией, наверняка слышали их, и даже не один раз. Но не все могут дать верный ответ на вопрос, что же такое манипуляция. Специалисты характеризуют ее как одну из разновидностей управления эмоциями. При этом на первый план выходит выгода, которую получает манипулятор. Он целенаправленно хитростью добивается от жертвы того, что ему нужно, ее же интересы совершенно не учитываются. Манипуляторы воздействуют на эмоциональное состояние жертвы, применяют, в зависимости от ее слабых мест, самые разные тактики. Например, могут начать подначивать человека, брать на слабо, льстить ему или давить на жалость. Как правило, манипуляторы - отличные психологи, которые либо выведывают у своей жертвы ее слабости, а потом беззастенчиво на них давят, либо чувствуют их на интуитивном уровне. Если знать, к каким приемам прибегают такие люди, снять розовые очки и понять их истинные мотивы, можно успешно сопротивляться их воздействию.

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