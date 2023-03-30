Тест: насколько вам важно чужое мнение?

В той или иной степени социальному влиянию подвержены все люди - кто-то больше, кто-то меньше. В какой момент чужое мнение становится для нас значимым? В каком возрасте? Таким вопросом задались ученые из Великобритании и Германии. Они провели эксперимент, участниками которого стали дети и подростки в возрасте от 6 до 14 лет. Всего в исследовании принимали участие 155 респондентов, в том числе дети с расстройством аутистического спектра. Эксперимент проходил в игровом формате, участникам предлагали представить себя пилотами космического корабля и пройти ряд воображаемых испытаний. При этом у каждого участника был индивидуальный помощник (им мог быть как взрослый, так и ребенок), который давал советы. При этом некоторые рекомендации были заведомо неправильными. На основании исследования ученые пришли к выводу - чужое мнение становится значимым, когда человек достигает возраста примерно 12 лет. Участники 12 лет и старше пользовались подсказками помощника, даже неправильными, чаще всего. А вот более юные респонденты и дети-аутисты предпочитали советы игнорировать.

Насколько важным для вас является чужое мнение? Проверьте себя, ответив на вопросы теста.