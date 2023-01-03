Тест: насколько устойчивой можно считать вашу психику?

В современном мире существует множество источников стресса. Сохранить свою нервную систему в полном порядке в таких условиях не слишком просто, поэтому многие люди нуждаются в консультации специалиста. Также можно в целях профилактики стресса регулярно устраивать своему организму релаксацию… или выпивать бокал-другой красного вина. Согласно исследованиям ученых из американского Университета Буффало, одним из компонентов этого напитка является вещество ресвератрол, природный антиоксидант, которого в избытке содержится в виноградной кожуре. Лабораторные эксперименты подтвердили, что вещество способно подавлять в мозге ферменты, ответственные за плохое настроение, тревожность и депрессию. Единственный минус - для того, чтобы ресвератрол подействовал быстрее, человеку нужна огромная дозировка, которая негативно скажется на его здоровье. Однако даже пары бокалов достаточно для того, чтобы вещество немного улучшило настроение.

Насколько устойчива ваша психика? Как вы переносите стресс - легко и просто или тяжело и болезненно? Ответьте на вопросы нашего теста, чтобы узнать всю правду о своей нервной системе.