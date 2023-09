Тест: насколько у вас завышенные требования к жизни?

“I want it all, I want it now”, - такие слова звучали в одной из композиций легендарных Queen. Желать от жизни только самого лучшего, всего и сразу - нормально ли это или чересчур нескромно? Таким вопросом задаются многие люди, но найти на него ответ слишком сложно. По мнению психологов, нередко желание удовлетворить любой свой запрос свойственно людям с определенным складом характера и психики. Они отличаются повышенной эмоциональностью и импульсивностью, нередко долгоиграющим планам предпочитают сиюминутные “хотелки”. Иногда таким мужчинам и женщинам свойственен перфекционизм. Они живут под девизом “Если что-то делать - то делать это лучше всех”, распространяется это правило на все сферы их жизни. А иногда, по словам специалистов, за завышенными требованиями скрывается желание хоть как-то заполнить пустоту в своей жизни. Каждый случай индивидуален, и, чтобы понять причину, необходимо разбираться в предпосылках досконально, со всей тщательностью, - если, конечно же, человек действительно хочет этого. Насколько высоки ваши стандарты? Проверьте себя, ответив на вопросы нового психологического теста.

