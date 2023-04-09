Тест: насколько у вас развито логическое мышление?

Человеческий интеллект и его способности - одна из излюбленных тем для изучения у ученых. Особенно много внимания исследователи уделяют вопросу развития ума и логики. Согласно последним исследованиям, весомый вклад в развитие организации мышления вносят занятия музыкой. Эволюционный психолог Джеффри Миллер из Лондонского университетского колледжа заявил, что в далекие времена, на заре возникновения цивилизации, именно музыка во многом способствовала “прокачке” ума. Современные исследования также демонстрируют, что музыканты обладают более сложным мышлением, чем те, кто не занимается игрой на инструментах. Показателен эксперимент, проведенный психологами Университета Вандербильта (США) с участием профессиональных музыкантов. Им демонстрировали движущиеся картинки: в один глаз случайные фигуры, в другой - ноты каких-либо произведений. В моменты, когда ученые включали музыку, мозг респондентов фокусировался в большинстве случаев на нотах.

Хотите проверить, насколько выдающимися умственными способностями вы обладаете и обладаете ли вы развитым логическим мышлением? Узнайте с помощью нашего теста.