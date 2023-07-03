Тест: насколько у вас хорошая карма?

“Плюсик к карме”, - говорим мы в благодарность за какое-то хорошее действие, направленное в наш адрес. Но не всегда задумываемся, что, собственно, все это означает. Знаете ли вы, что означает слово “карма”? Вовсе не “возмездие” или “справедливость”, как можно было бы предположить, а… “действие”. При этом оно может быть разных видов - на уровне тела, разума или энергии. В учении о карме считается, что каждое действие оставляет после себя определенный осадок, и, по мнению психологов, со временем трансформируется в своего рода привычку, паттерн. Многие люди задаются вопросом: управляет ли человек своей кармой или она - им? Эксперты в сфере эзотерики утверждают, что возможны оба варианта. С одной стороны, хозяином своей судьбы считается сам человек - он выбирает, какие поступки ему совершать. С другой же, на обратный эффект от этих поступков он повлиять не в состоянии. Можно считать карму своего рода циклом, цепочкой из наших действий и реакций на них, проявлений воли - своей собственной и чужой.

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