Тест: насколько твердый у вас характер?

Как стать стойким и выносливым человеком? Этим вопросом задаются многие, но достичь желанного результата получается далеко не у всех. По мнению спортивного психолога Рили Холанда, становлению и закаливанию характера во многом способствует физическая подготовка. В свое время эксперт впечатлился притчей о самураях, которые оказались на поле боя лицом к лицу и смотрели друг на друга в ожидании, что противник чем-то продемонстрирует свое слабое место и позволит себя атаковать. Но они так и не дождались такого момента и с закатом разошлись, а истинная битва произошла в разуме каждого из них. Холанд считает, что добиться такого же неуязвимого мышления можно с помощью тренировок. Во-первых, хорошая эмоциональная форма, так же, как и физическая, требует подготовки. Необходимо прокручивать в голове возможные варианты развития событий и готовиться к ним. Но заранее настраивать себя на проигрыш не стоит - намерение выиграть является вторым ключевым фактором на пути к твердости характера. Наконец, третьим звеном в победной цепочке является свобода разума, умение жить “в моменте”.

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