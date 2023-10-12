Тест: насколько скучно с вами на свидании?

Накануне свидания большинство людей испытывают сильное волнение - и оно не всегда бывает приятным. Мужчины и женщины переживают, какое впечатление произведут на собеседника, понравятся ли ему и захочет ли он продолжить встречаться в дальнейшем. Один из американских интернет-ресурсов опросил 1200 представителей обоих полов и выяснил, какие вещи стопроцентно отобьют всякий интерес. Как оказалось, больше всего недовольства у людей вызывают гаджеты, на которые собеседник отвлекается во время разговора. Если визави то и дело будет поглядывать на смартфон, это вызовет раздражение у 69% парней и 70% женщин. Кроме того, в анти-рейтинге оказалась привычка фотографировать еду - 25% мужчин и 15% женщин определенно выйдут из себя, если партнер в разгар свидания устроит фотосессию салату “Цезарь”. Поскольку многие люди знакомятся в специальных приложениях или на сайтах, о внешности собеседника до определенного момента мы судим по фотографии в профиле. Если человек использует много фильтров и вживую выглядит совершенно иначе, это раздражает 52% парней и 43% женщин. Какие эмоции вы вызываете у собеседника во время свидания? Проверьте себя с помощью нашего теста.

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