Тест: насколько развито ваше образное мышление?

Многие из нас слышали понятие “образное мышление”, однако что оно означает? Если в вашей жизни бывали ситуации, когда облако на небе напоминало слона, а тень на стене - профиль человека, если для того, чтобы вспомнить какое-то событие, вам необходимо в деталях представить себе место, где оно происходило, то поздравляем, вы - счастливый обладатель образного мышления. Психологи определяют его как умение представлять ту или иную ситуацию в уме и производить в ее рамках определенные мысленные операции для решения какой-либо задачи. За образное мышление отвечает правое полушарие мозга. Существует сразу несколько типов такого мышления - конкретно-образное (человек представляет определенный предмет), ассоциативно-образное (предмет или объект ассоциируется с чем-то), словесно-образное (вспоминая текст, человек представляет себе его расположение на странице), художественно-образное (образы могут возникать при прослушивании музыки, восприятии текста, ароматов и т.д.). Каждый человек наделен как минимум одним из этих видов.

Насколько хорошо у вас раз развито образное воображение? Проверьте себя с помощью необычного теста.