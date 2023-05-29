Тест: насколько много вы знаете о поэзии и поэтах Серебряного века?

Временной период, который сегодня принято называть Серебряным веком, современники считали эпохой декаданса и упадка. Но, как стало понятно спустя время, это был расцвет искусства и философской мысли. Кстати, сам термин “Серебряный век”, как считается, вошел в обиход благодаря как раз таки философу - Николаю Бердяеву. Искусство Серебряного века очень многогранно, существовало множество течений и направлений. Какие-то из них задерживались надолго, другие исчезали, не успев появиться на свет и окрепнуть как следует. Символисты, младосимволисты, акмеисты, футуристы - все эти течения то сменяли друг друга, то существовали параллельно. В прозе специалисты отмечают борьбу двух художественных систем - реализма и символизма. Первый был представлен в творчестве Ивана Бунина, Леонида Андреева, Александра Куприна и других писателей. К символистам относились Валерий Брюсов, Дмитрий Мережковский, Андрей Белый и другие. Они исследовали возможности языка прозы, использовали в своих произведениях стилизацию, исторические и культурные отсылки и т.д.

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