Тест: насколько легко вы выходите из себя?

С самого детства мы слышим от окружающих: “Терпи, казак, атаманом станешь” или “Девочки не ведут себя так грубо”. В результате человек начинает прятать свои эмоции не только от окружающих, но и от самих себя, вместо того чтобы научиться правильно их выражать. Во взрослой жизни это приводит к множеству проблем - молчим, когда нас обижает партнер, или боимся высказать свое мнение коллегам и руководству из страха, что “нормальные сотрудники так не делают”. Между тем психологи утверждают, что есть множество экологичных способов выплеснуть свои негативные эмоции или направить их в более позитивное русло. Например, начать заниматься спортом, который способствует снижению в организме кортизола - гормона стресса и выделению эндорфина - гормона радости. Кроме того, благотворное влияние на эмоциональное состояние оказывают танцы, пение, другие виды творчества. Если же они не помогают справиться с напряжением, необходимо поделиться проблемами с близкими или обратиться за помощью к специалисту - в этом нет ничего зазорного.

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