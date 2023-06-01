Тест: насколько хорошо вы знаете спортивную историю?

Первые олимпийские игры состоялись в 776 году до нашей эры. Давно, не так ли? Сложно представить себе, какая долгая история у тех или иных спортивных дисциплин. Любопытно, что вместе с видами спортами видоизменялся и спортивный костюм. В античности спортсмены вообще выступали, в чем мать родила - разве что перед началом соревнований натирались оливковым маслом. Кстати, до IV века до нашей эры участие в Олимпийских играх было привилегией мужчин, причем не только в качестве участников, но и в качестве зрителей. Только в упомянутом выше веке представительницам прекрасного пола также разрешили выступать на соревнованиях, но, конечно же, костюм античных спортсменок был более целомудренным. Сохранились фрески, на которых изображены представительницы разных видов спорта, облаченные в нечто похожее на купальники или тогу. В дальнейшем спортивный костюм претерпевал немало изменений, а основы того, что мы носим сейчас, возникли в прошлом веке.

Хотите узнать, насколько хорошо вы знакомы с историей спорта? Сможете ли правильно ответить на все вопросы? Для тех, кто хорошо знает, что такое целеустремленность, воля к победе и соревновательный дух, мы подготовили специальный тест.