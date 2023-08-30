Тест: насколько хорошо вы знаете шоубизнес?

Знаменитостей мы знаем в первую очередь благодаря их работам в кино, хитам и клипам. Однако к личной жизни известных людей приковано не меньшее внимание, чем к их творчеству. Новый роман известной певицы обсуждают порой с гораздо большим жаром, чем свежую песню или роль. Одной из рекордсменок по количеству браков среди знаменитостей считается Элизабет Тейлор. Оскароносная дива была замужем целых восемь раз, причем с одним из своих мужчин, Ричардом Бертоном, она отправлялась к алтарю дважды. В 18 лет Элизабет вышла за Конрада Хилтона. Пышное торжество, увы, не стало гарантом счастливой семейной жизни - через восемь месяцев они развелись. В 1952 году актриса связала себя узами брака с Майклом Уилдингом, мужчиной старше себя на двадцать лет. Ради Элизабет Тейлор он развелся со своей предыдущей женой, но и этот брак не стал для пары идеальным. Супруги прожили вместе пять лет, на свет появились двое сыновей. Союз с Майклом Тоддом оборвался из-за трагедии - мужчина погиб в автокатастрофе. В дальнейшем звезда была замужем за Эдди Фишером, Ричардом Бертоном, Джоном Уорнером, Ларри Фортенски.

Сможете ли вы угадать, какие голливудские дивы меняли бойфрендов как перчатки? Проверьте свою интуицию, ответив на вопросы теста.