Тест: насколько хорошо вы знаете английский язык?
Проверьте, насколько велик ваш словарный запас.
Оксфордский словарь английского языка насчитывает более 170 000 слов. Глядя на внушительных размеров фолиант, человек, который собрался овладеть языком Шекспира и Стивена Фрая, начинают всерьез сомневаться в своих возможностях. Однако, по словам лингвистов, совсем не обязательно учить наизусть сотни тысяч слов и выражений. Согласно научным данным, среднестатический носитель английского языка имеет в активном словарном запасе около 20 000 слов. При этом 95% текстов, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни - новости, записи в блогах и социальных сетях, сообщения в мессенджерах - чаще всего содержат примерно 3000 наиболее распространенных слов. Этого “костяка” будет вполне достаточно для того, чтобы говорить, читать и писать на английском на первых порах. Но при этом нельзя забывать о фразеологизмах, сленге и крылатых фразах, без которых невозможно представить себе живую речь носителя. Лексикон мало-помалу будет расширяться.
Хотите узнать, насколько большой у вас словарный запас в английском языке и как скоро вы сможете читать книги и смотреть британские фильмы в оригинале? Тогда скорее ответьте на вопросы нашего теста.