Тест: насколько хорошо вы знаете английский язык?

Оксфордский словарь английского языка насчитывает более 170 000 слов. Глядя на внушительных размеров фолиант, человек, который собрался овладеть языком Шекспира и Стивена Фрая, начинают всерьез сомневаться в своих возможностях. Однако, по словам лингвистов, совсем не обязательно учить наизусть сотни тысяч слов и выражений. Согласно научным данным, среднестатический носитель английского языка имеет в активном словарном запасе около 20 000 слов. При этом 95% текстов, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни - новости, записи в блогах и социальных сетях, сообщения в мессенджерах - чаще всего содержат примерно 3000 наиболее распространенных слов. Этого “костяка” будет вполне достаточно для того, чтобы говорить, читать и писать на английском на первых порах. Но при этом нельзя забывать о фразеологизмах, сленге и крылатых фразах, без которых невозможно представить себе живую речь носителя. Лексикон мало-помалу будет расширяться.

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