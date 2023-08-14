Тест: насколько хорошо вы заботитесь о планете Земля?

Экологи убеждены - каждый человек может внести свой вклад в защиту окружающей среды. Даже если собственная лепта на первый взгляд кажется крошечной, на самом деле это далеко не так. Если сотни тысяч людей со всего света будут, например, выключать свет перед тем как покинуть комнату, это поможет сберечь массу электроэнергии. Любопытно, что не всегда вкладом в благое дело является наведение порядка - не так давно эксперты из Движения ЭКА высказались против уборки осенней листвы на улицах. Экологи обосновали свою точку зрения тем, что это мероприятие наносит вред экосистеме верхнего почвенного слоя. Как оказалось, при уборке листвы в парках человек лишает питания обитающие там грибы и бактерии, которые, в свою очередь, являются пищей для других живых существ - дождевых червей, многоножек, личинок насекомых и т.д. Кроме того, опавшая листва благотворно влияет на почву, что сказывается на состоянии кустарников и деревьев. В ее отсутствие возврат органических средств в почву не происходит, а это приводит к ее деградации. Поэтому специалисты не рекомендуют убирать опавшую листву и вывозить ее.

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