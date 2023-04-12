Тест: насколько хорошо вы умеете решать проблемы?

С каким бы усердием мы ни планировали свою жизнь, порой что-то может пойти не так, вразрез с нашими планами. А поскольку в ряде случаев мы не можем ничего поделать с возникшими сложностями, вопрос лишь в том, как мы на них отреагируем. Как справляться с трудностями? Как быть готовым к тому, что они приходят в жизнь человека вопреки его воле? Античные философы-стоики советовали людям постоянно думать о том, какие неприятности могут подстерегать их на выбранном пути и заранее готовить запасные планы. Современному человеку, настроенному на позитивное мышление, сложно себе представить такой аутотренинг. Но, как считали стоики, убеждение, что все в жизни идет так, как нам хочется, ошибочно - рано или поздно мы столкнемся с обстоятельствами непреодолимой силы, и тогда наши идеальные представления разобьются, принеся одни лишь страдания. По мнению современных психологов, рациональное зерно в философии стоиков определенно есть. Порой действительно нужно принимать превентивные меры, готовить запасные пути, если есть вероятность, что основной план не сработает.

Умеете ли вы решать возникшие проблемы или, столкнувшись с ними, опускаете руки? Проверьте себя, ответив на вопросы нашего теста.